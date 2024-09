Unfall in Donauwörth: Frau prallt mit Auto auf Sportwagen

Eine Autofahrerin hat am Montag am Stadtrand von Donauwörth einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 49-Jährige mit ihrem Pkw um etwa 18.45 Uhr die Schellenbergstraße hinab und wollte nach links in die Zirgesheimer Straße einbiegen. Dabei bemerkte sie nicht, dass ein vorausfahrender Sportwagen, in dem ein 48-Jähriger saß, verkehrsbedingt an der Einmündung wartete.

Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro entstand. Beide Beteiligte blieben unverletzt. (AZ)