Blechschaden bei Unfall in Kreisverkehr

Bei einem Unfall im kleineren Kreisverkehr an der Kreuzung von Artur-Proeller-Straße und Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße im Donauwörther Stadtteil Riedlingen sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr um 11.15 Uhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw aus der Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße in den Kreisel ein. Der Mann übersah dabei einen Wagen, den ein 56-Jähriger steuerte. Die Beteiligten gaben nach der Karambolage an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die Beamten zeigten den 64-Jährigen wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)