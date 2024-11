Vier Wildunfälle mit Rehen in der Region

Insgesamt vier Wildunfälle hat in den zurückliegenden 24 Stunden die Polizeiinspektion Donauwörth registriert. Jedes Mal waren Rehe daran beteiligt.

Auf der Staatsstraße zwischen Blossenau und Warching kollidierte am Freitagmorgen ein Reh mit einem Auto. Der Kleinwagen wurde im Frontbereich beschädigt. Das Tier verendete. Kurz vor Mitternacht querte am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Hochfeld und Baierfeld gleichfalls ein Reh die Fahrbahn und stieß mit einem Pkw zusammen. Das Tier blieb verletzt liegen. Ein Jäger erlöste es von seinen Leiden. Am Donnerstag gegen 20 Uhr lief auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der B2-Anschlussstelle Monheim-Süd und der Jurastadt ein Reh auf die Fahrbahn, prallte gegen ein Auto und kam ums Leben. Es entstand ebenfalls Blechschaden.

Auf der Staatsstraße zwischen Marxheim und Donauwörth kreuzte um etwa 18:15 Uhr ein weiteres Reh den Weg eines Pkw und touchierte diesen. Hier blieb es am Fahrzeug bei Kratzern. Das Tier lief vermutlich verletzt davon. Ein Jäger machte sich auf die Suche. (AZ)