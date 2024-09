Das ist beim Harburger Kulturherbst geboten

Der Harburger Kulturherbst startet demnächst in seine 23. Auflage. In diesem Jahr bewirbt die Stadt die Veranstaltungsreihe mit einem neuen Design, das darauf abzielt, mehr Aufmerksamkeit zu wecken und ein moderneres, ansprechenderes Erscheinungsbild zu bieten. Die Veranstaltungen laufen zwischen dem 20. September und dem 10. November.

Das Programm reicht von Konzerten über kulinarische Erlebnisse bis hin zu Kabarett und klassischer Musik. Besonders weist die Kommune auf die kinderfreundlichen Termine hin, die den jüngsten Besuchern die Möglichkeit bieten sollen, „ihre Kreativität auszuleben und neue Interessen zu entdecken“. Zu den Höhepunkten zählt ein Auftritt der Band Hiss am Freitag, 27. September, im Rittersaal der Burgschänke. Die Gruppe, die für ihre einzigartige Mischung aus Walzer, Blues, Folk, Ska, Polka und Rock bekannt ist, hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Kabarettist Günter Grünwald tritt beim Harburger Kulturherbst auf

Am Samstag, 5. Oktober, erwartet die Besucher ein Abend im Zeichen des bayerischen Kabaretts und des Blues. Der bekannte Kabarettist Günter Grünwald will zusammen mit seiner Band Rad Gumbo unter dem Motto „Bayerisches Kabarett trifft Blues“ das Publikum in der Aula der Harburger Schule begeistern. Ein Cello-Konzert unter dem Titel „Herzklopfen“ findet am Sonntag, 13. Oktober, im Fürstensaal auf Schloss Harburg statt. Die beiden Musikerinnen präsentieren an diesem Abend eine Auswahl an Stücken aus Klassik, Pop und Rockmusik.

Hier die einzelnen Veranstaltungen in der Übersicht: 20. September: Krimi-Dinner „Applaus für eine Leiche“ im Saal des Restaurants Straußen; 27. September: Konzert mit Hiss im Rittersaal der Burgschänke; 28. September: die etwas andere Kinderführung auf Schloss Harburg; 28. September: Gwölbefest in Seilers Gewölbekeller in Harburg; 5. Oktober: Günther Grünwald und Rad Gumbo in der Aula der Schule; 12. Oktober: Kindertheater Uggl in der Aula der Schule; 12. Oktober: Konzert mit der Band Red Out im Juze Harburg; 13. Oktober: Konzert mit dem Solina Cello Ensemble im Fürstensaal auf Schloss Harburg; 19. Oktober Konzert mit Till Monday im Schießhaus in Harburg; 25. Oktober: Mysteriöses in der Stadtbücherei Harburg; 3. November: Teeverkostung in der Backstube der Bäckerei Korhammer; 9. November: Kinderkonzert „Spielen Engen wirklich Harfe“ mit Feodora Mandel im evangelischen Gemeindehaus; 10. November: Polizeigeschichten mit Weißwurstfrühstück im Feuerwehrhaus Ebermergen.

Weitere Informationen zum Programm sowie den Kartenvorverkauf finden Interessierte im Internet unter harburg-kultur.de. (AZ)