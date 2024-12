Konzert in Heilig-Kreuz-Kirche bringt viel Freude

Der Advent ist eine Zeit der Vorfreude auf das große Fest, auf eine besinnliche Stimmung, auf feierliche musikalische Traditionen. Mit einem freudebringenden Benefizkonzert begann das zweite Adventswochenende in der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth. „Buon Natale!“ stand als Titel über dem festlichen Barockkonzert, zu dem das Kulturbüro der Stadt Donauwörth eingeladen hatte. Mit Werken von Corelli, Händel, Vivaldi und Bach verwandelte das Ensemble Ad hoc Baroque gemeinsam mit der Gesangssolistin Anne-Kathrin Abel die Kirche in einen glanzvollen Konzertsaal.

Das Ensemble Ad hoc Baroque besteht aus zehn Instrumentalisten, deren Leidenschaft der Alten Musik gilt. Das erlesene Programm des Nachmittags beginnt mit dem italienischen Barockkomponisten Arcangelo Corelli, der die Gattung der Concerti grossi als einflussreichste Werke der Barockmusik zur Vollendung gebracht hat. Sein berühmtestes Werk, das Weihnachtskonzert in g-Moll, „Fatto per la Notte di Natale“, komponierte er ursprünglich für die Christnacht im Vatikan. Das Ensemble entfaltet mit zwei Violinen (Julia Schweiger, Susanna Stefaniak), Cello (Miriam Seyboth), Streichern und Basso continuo (Bernd Jung am Cembalo) die ganze barocke Klangpracht dieses Meisterwerkes und verkörpert den festlichen Glanz mal tänzerisch und lebhaft im Duett der Violinen, mal melancholisch und besinnlich. Mit der abschließenden „Pastorale“ und ihren volkstümlichen Klängen, den innig wiegenden, dann wieder fröhlich dudelnden Hirtenklängen, erkundet das Ensemble voller Gefühl das Geheimnis von Weihnachten.

Ann-Kathrin Abel interpretiert bei Konzert in Donauwörth Arien aus „The Messiah“

Aus dem Konzertrepertoire der Weihnachtszeit nicht wegzudenken ist das prachtvolle Oratorium „The Messiah“ von Georg Friedrich Händel, ein Juwel der Musik. Die ausgewählten Arien aus dem Oratorium interpretiert als Gesangssolistin die Sopranistin Anne-Kathrin Abel aus Donauwörth. Mit ihrer klaren, hellen Stimme lässt sie „How beautiful are the feet oft them“, die frohe Botschaft vom Frieden, und „Rejoice greatly“ , die Ankündigung des Heiland, tonschön leuchend voller Freude erklingen.

Mit Johann Sebastian Bachs „Air“ aus der Orchestersuite Nr.3 in D-Dur bringt das Ensemble Ad hoc Baroque ein populäres Musikstück zur Aufführung, das bei keinem festlichen Anlass fehlen darf. Das „Salve Regina“ von Antonio Vivaldi ist dagegen als Kirchenkomposition weniger bekannt. Als eines der wenigen geistlichen Vokalwerke Vivaldis verbindet es virtuosen Melodienreichtum zu ergreifender Musik. Anne-Kathrin Abel gelingen berührende Momente voller Innerlichkeit, wenn sie Maria, die Mutter des Erlösers, die Himmelskönigin, grüßt und als Fürsprecherin der Menschen bei Gott preist. Im Wechselgesang mit der Violine (Julia Schweiger) strahlt die Sopranstimme besonders feierlich-beseelt.

Johann Sebastian Bachs virtuoses Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll (Julia Schweiger, Adelheid Wehner), ein kompositorisches Meisterwerk, nimmt mit seinen lieblichen Melodien und dem wiegenden Rhythmus sofort gefangen. Wie die zwei Geigenstimmen im Zwiegespräch harmonisch zusammenspielen, innig im Largo, stürmisch im Schlusssatz, das berührt ungemein. Und der Kirchenraum bildet dazu den wunderschönen Rahmen. Tröstliche Musik, die der Seele guttut.

Dekan Robert Neuner weckt Gefühle von Nächstenliebe und Freundlichkeit

Zwischen den barocken Klangperlen bereichert Dekan Robert Neuner das Konzert mit besinnlichen Texten und Gedanken zum Advent. Weihnachten, das Fest der Liebe, Freude und Hoffnung, lässt uns das Geheimnis unseres Lebens spüren und weckt Gefühle von Nächstenliebe, Freundlichkeit und Güte. In diesem Sinne der Weihnacht werden die Besucherinnen und Besucher des Konzerts um Spenden für die Stiftung „Bürger in Not“ gebeten, um bedürftige und notleidende Donauwörther Mitbürger zu unterstützen.

Mit einem weiteren Meisterwerk aus Händels „The Messiah“ beglückt Gesangssolistin Anne-Kathrin Abel noch einmal das Publikum. Die Arie „He shall feed his flock“, die vom guten Hirten Jesus erzählt, erklingt voller Innerlichkeit, anrührend und tröstend. Wundervoll ergründet die Sopranistin die Botschaft der Weihnachtszeit und öffnet gemeinsam mit dem Ensemble die Herzen ganz weit. Mit langanhaltendem Beifall würdigt das Publikum diese anrührende, tröstliche Darbietung. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“, so singen Ensemble und Publikum am Schluss dieses Nachmittags gemeinsam. Mehr Vorfreude auf die Weihnachtszeit geht nicht.