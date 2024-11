Vorstand schlägt Alarm: Bestand des Juzes Donauwörth ist gefährdet

Es ist paradox: Da gibt es neue Räumlichkeiten für Jugendliche in Donauwörth und dann können diese im Grunde nicht für Abendveranstaltungen genutzt werden. Was kurios klingt, könnte für das Juze dramatische Folgen haben. Der Juze-Vorstand schlägt deshalb Alarm: Wenn sich nichts tut, könnte das Juze bald Geschichte sein. Warum das so ist – und was die Jugendlichen als Lösungsmöglichkeit vorschlagen.

