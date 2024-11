Minderjährige Asylbewerber bleiben eine Herausforderung in der Region

Es sind nicht viele, aber sie fallen deutlich ins Gewicht: Kinder und Jugendliche, die als Asylbewerber in den Landkreis Donau-Ries kommen. Ohne Eltern, ohne Verwandtschaft, ohne Betreuer, allein. Zunächst einmal sticht genau dies als Besonderheit heraus, denn die Minderjährigen haben sich Tausende von Kilometern vor allem auf sich selbst gestellt durchgeschlagen. Die zweite Besonderheit ist, und das schlägt sich auch finanziell deutlich nieder: Die Heranwachsenden müssen besonders betreut werden, eine Behandlung wie bei erwachsenen Asylsuchenden ist von rechts wegen verboten. Der Landkreis Donau-Ries kommt in der Causa „unbegleitete minderjährige Asylbewerber“ - kurz UMA - nach wie vor an seine Grenzen.

