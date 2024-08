Wieder eine Welle von Schockanrufen im Landkreis Donau-Ries

Eine erneute Welle von sogenannten Schockanrufen hat die Polizeiinspektion Donauwörth in ihrem Zuständigkeitsbereich am Montag registriert. Bei der Dienststelle meldeten sich diverse Betroffene. In nahezu allen Fällen erkannten die Angerufenen, zumeist ältere Bürgerinnen und Bürger, die Betrugsversuche.

Exemplarisch nennt die Polizei folgenden Fall: Am Montag meldete sich um 11.30 Uhr bei einer 73-Jährigen im Raum Wemding eine Unbekannte, die sich als Polizistin von der „Polizei Gunzenhausen“ ausgab. Die Anruferin teilte der Seniorin mit, dass deren Tochter angeblich über eine rote Ampel gefahren sei und hierbei einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Im Anschluss hätte sich die Tochter unerlaubt vom Unfallort entfernt. Als „Strafe“ müssten nun 45.000 Euro bezahlt werden.

Rentnerin im Raum Wemding erkennt den Schockanruf und informiert die Polizei

Die Anruferin fragte nach diversen persönlichen Daten und finanziellen Verhältnissen der Seniorin. Diese erkannte jedoch nach einiger Zeit, dass es sich um eine typische Betrugsmasche handelte und legte auf. Die Rentnerin informierte die echte Polizei, die in diesem, wie auch allen anderen angezeigten Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs sowie wegen Amtsanmaßung einleitete.

Wer einen Schockanruf erhält, sollte sich laut Polizei so verhalten

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: „Legen Sie sofort auf, wenn Sie sich im Verlauf eines Telefonats unwohl oder unter Druck gesetzt fühlen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen, Ihnen nahestehenden Personen. Die Polizei fordert niemals Geld von Ihnen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals, wirklich niemals, Geld an unbekannte Personen. Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.“ (AZ)