20.000 Euro Schaden: Betrunkene Autofahrerin verursacht schweren Unfall

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwoch bei Tapfheim einen schweren Unfall verursacht. Um 21.34 Uhr war die 46-Jährige auf der B 16 zwischen Schwenningen und Tapfheim unterwegs. Im Kurvenbereich kurz vor dem Ortsschild Tapfheim kam sie wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Sie krachte in die rechte Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und fuhr auch in die linke Leitplanke.

Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurden sechs Leitplankenfelder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf geschätzte 20.000 Euro. Mehrere nachfolgende Fahrzeugfahrer kamen zur Unfallstelle und boten der selbstständig ausgestiegenen 46-Jährigen an, einen Notruf abzusetzen. Diese stieg aber wieder in ihren Wagen und fuhr weiter.

Eine Polizeistreife stoppte die Frau kurz darauf in Tapfheim. Sie wies bei einem Alkotest vor Ort einen Wert von knapp 2 Promille auf. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Die Beamten zeigten die Frau wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort an. Sie stellten ihren Führerschein sicher ordneten eine Blutentnahme in der Donau-Ries-Klinik an. Die freiwilligen Feuerwehren Tapfheim und Erlingshofen/Donaumünster waren mit 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle. (AZ)