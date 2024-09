Alkoholisierte Frau randaliert in Pension

Eine 54-jährige Frau ist in einer Pension in der Hauptstraße von Rain gewalttätig geworden. Zwischen ihr und ihrem 56-jährigen Zimmernachbarn hatte es bereits seit Längerem einen schwelenden Streit aufgrund mehrerer Ruhestörungen gegeben, der am Mittwoch eskalierte. Nach Angaben der Polizei schlug die stark alkoholisierte Frau dabei mehrfach mit Händen und Füßen gegen die Zimmertür ihres Nachbarn.

Durch diese Gewalteinwirkung wurden sowohl das Türblatt als auch die Türzarge erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (AZ)