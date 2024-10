Autofahrer in Donauwörth ist hackedicht und aggressiv

Hackedicht war ein Autofahrer, mit dem die Polizei Donauwörth am Mittwoch eine unangenehme, zum Teil schmerzhafte Begegnung hatte. Wie die Beamten mitteilen, war der 31-Jährige am Steuer seines Fiat wegen seiner unsicheren Fahrweise schon auf der Bundesstraße 2 einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen. Die Polizei kontrollierte den Mann dann gegen 17.15 Uhr in der Sternschanzenstraße in Donauwörth und stellte dabei fest, dass er reichlich Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,1 Promille. Nachdem dem 31-jährigen dieses Ergebnis mitgeteilt wurde und die Tatsache, dass das Folgen hat, wurde er immer aggressiver und weigerte sich die Anweisungen der Beamten zu befolgen. Er widersetzte sich und schlug schließlich einem 22-jährigen Beamten seinen Hinterkopf gegen das Gesicht und verletzte ihn leicht. Daraufhin wurde der 31-Jährige in Handschellen zur Inspektion gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Polizeibeamte zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der 31-jährige wird sich wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlangenlinie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis