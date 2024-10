Autofahrer setzt sich mit 2,4 Promille ans Steuer

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Polizisten in Asbach-Bäumenheim aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war am Montag um 20.10 Uhr auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs, als die Beamten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielten.

Dabei fiel ihnen starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte laut Polizei mehr als 2,4 Promille an. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 41-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)