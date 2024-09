Mit 1,3 Promille enormen Schaden verursacht

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall mit hohem Eigenschaden Wemding - Am 02.09.2024, um 20.30 Uhr, befuhr Ein 28-jähriger Fahrer war am Montag um 20.30 Uhr auf der Staatsstraße 2384 von Wemding kommend in Richtung Gosheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Industriestraße kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein der dortigen Verkehrsinsel.

Durch die Wucht des Aufpralls brachen sowohl die vordere Achsaufhängung als auch die Antriebswelle. Zudem wurden alle Airbags des Autos ausgelöst. Dieser kam etwa 50 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen. Es entstand laut Polizeiangaben ein Eigenschaden von mindestens 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer gab gegenüber den aufnehmenden Beamten an, unverletzt geblieben zu sein.

Polizei Donauwörth ordnet Alkoholtest an

Da diese jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen wahrnahmen, wurde ein Test vor Ort durchgeführt. Dieser ergab denn auch einen Wert von knapp 1,3 Promille. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr, veranlassten eine ärztliche Blutentnahme auf der Donauwörther Dienststelle und stellten zudem den Führerschein des 28-Jährigen sicher. (AZ)