Mann fällt sturzbetrunken vom Fahrrad und erleidet Schädel-Hirn-Trauma

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde ein schwer verletzter Fahrradfahrer in Münster - über seinem Rad liegend - gefunden. Wie die Polizei Rain mitteilt, war der 31-Jährige aus der Gemeinde in Folge starker Alkoholisierung zu Fall gekommen. Wann der Unfall genau passiert ist, lässt sich nach jetzigen Erkenntnissen nicht sagen. Der Mann erlitt beim Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind die Verletzungen schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Blutentnahme ergab einen Alkoholgehalt von knapp zwei Promille. Der Verunglückte wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (AZ)

