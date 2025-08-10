Unfall bei Münster: Sturzbetrunkener Mofafahrer rauscht in eine Wiese

Ein Mofafahrer hatte bereits am Samstagnachmittag ordentlich einen über den Durst getrunken und war nicht mehr fahrtauglich. Dennoch stieg er auf sein Kleinkraftrad - und das hatte Folgen: Der 65-Jährige verlor die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte gänzlich alleinbeteiligt in einer Wiese bei Münster. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen zu, sein Fahrzeug blieb unbeschädigt. Der Mann hatte ganz offensichtlich so viel Alkohol konsumiert, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Es folgte eine Blutentnahme. (AZ)

