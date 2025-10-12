Icon Menü
Betrunkener stürzt bei Unfall nahe Staudheim von Fahrrad

Staudheim

Betrunkener verletzt sich bei Sturz von Fahrrad

Auf der Straße zwischen Staudheim und Überacker verunglückt ein E-Radler. Der Grund für den Unfall ist offensichtlich: Alkohol.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall nahe Staudheim hat sich ein Radfahrer verletzt.
    Bei einem Unfall nahe Staudheim hat sich ein Radfahrer verletzt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Betrunkener, der in der Nacht auf Sonntag auf der Straße zwischen den Rainer Stadtteilen Staudheim und Überacker unterwegs war, ist gestürzt und hat sich verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 34-Jährige mit seinem Elektro-Fahrrad in Richtung Überacker. Der Mann stürzte und zog sich eine Platzwunde zu.

    Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von und 1,8 Promille. Der Radler musste zur ambulanten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

