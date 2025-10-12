Betrunkener verletzt sich bei Sturz von Fahrrad

Ein Betrunkener, der in der Nacht auf Sonntag auf der Straße zwischen den Rainer Stadtteilen Staudheim und Überacker unterwegs war, ist gestürzt und hat sich verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 34-Jährige mit seinem Elektro-Fahrrad in Richtung Überacker. Der Mann stürzte und zog sich eine Platzwunde zu.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von und 1,8 Promille. Der Radler musste zur ambulanten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)