Er hat einen Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihm eine Schreckschusspistole vorgehalten. Einen Polizeibeamten bedrohte er ebenfalls mit der Waffe und fügte ihm mit einem heftigen Schlag auf den Unterarm Verletzungen zu, so dass dieser eine Zeitlang seinen Dienst nicht mehr ausüben konnte. Das alles geschah in einer Winternacht auf einem Bahnsteig in Mertingen.

