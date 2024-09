Die neue Chefin der Graf-Heinrich-Grundschule in Kaisheim brauchte sich am ersten Schultag in dieser Woche nicht groß vorzustellen. Birgit Heindl ist in der Marktgemeinde bestens bekannt und hat schon viele Mädchen und Buben in ihren ersten Schuljahren begleitet. Den frei gewordenen Posten der Rektorin zu übernehmen, sei für sie ein Herzenswunsch gewesen.

Wolfgang Widemann