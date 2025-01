„Mein Lokal, Dein Lokal“: Kabel Eins fragte Donauwörther Bistro MEXX an

Die TV-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ verwandelte Donauwörth zum Drehort. In der Serie traten fünf Gastronomiebesitzer gegeneinander an: Jeweils einen Tag waren sie in den Restaurants der anderen zu Gast - so sieht das Format es vor. Ein Experte sowie die Teilnehmer bewerteten sich dabei gegenseitig in puncto Ambietne, Service und Qualität der Speisen. Letztendlich gewinnt dann das Lokal mit den meisten Punkten. Nachdem sich vor gut einem Jahr der Donauwörther Thassilo Eyrainer mit dem Restaurant „Magnolia“ in Augsburg unter Beweis stellen musste, war nun das Bistro Mexx an der Reihe. Wir erzählen, wie die Fernseh-Erfahrung für die Betreiber Bernhard und Nicole Schneider war.

