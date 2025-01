Blitzeis in Marxheim: Drei Unfälle in nur einer Stunde

Das Blitzeis am Donnerstag hat in Marxheim zwischen 7.45 Uhr und 8.40 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Eine 40-jährige Fahrerin geriet mit ihrem Transporter ins Schleudern, als sie von Neuhausen kommend in die Staatsstraße 2047 nach rechts einbiegen wollte, so die Polizei. Zur gleichen Zeit fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße von Bertoldsheim in Richtung Marxheim. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse konnte auch er nicht mehr abbremsen, und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Im Transporter der 40-Jährigen befanden sich fünf Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, die alle unverletzt blieben. Auch die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Wenig später verlor ein 64-jähriger Fahrer, der auf der Staatsstraße von Rain in Richtung Marxheim unterwegs war, circa 800 Meter vor der Donaubrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte ins nahegelegene Feld.

Glätteunfall: Frau prallt mit Traktoranhänger zusammen

Ein 28-Jähriger, der mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs war, sah den Unfall vor sich und bremste sein Gespann ab. Eine 40-jährige Frau, die hinter ihm fuhr, verlor auf dem Blitzeis die Kontrolle über ihr Auto. Sie prallte mit dem rechten Heck gegen das linke Heck des Traktoranhängers. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)