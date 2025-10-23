Die Quasselbande kommt

Die Geschichtenerzählerin Ulrike Mommendey und ihre Quasselbande veranstalten am Sonntag, 25. Oktober, eine unterhaltsame Reise um die Welt - mit spannenden Geschichten, Musik und mit der witzigen Quasselbande. Darum geht es: Der umtriebige Waldrüssler plant eine große Reise und packt Vorräte ein. Das lustige Eichhorn sucht ebenfalls Nüsse für seinen Wintervorrat. Vielleicht gibt es einen Wettbewerb, wer die meisten Nüsse knacken kann oder wer am schnellsten Schokolade essen kann. Alle dürfen mitmachen und mitsingen. Beginn ist um 14 Uhr im B+ Zentrum Blossenau, Römerstr. 51. Der Eintritt ist frei, ein Wertschätzungsbeitrag ist willkommen. Um Anmeldungen unter der Telefonnummer 0151/18864740 wird gebeten. (AZ)

