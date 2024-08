Dreiste Diebe bocken BMW auf und stehlen die Räder

Dreiste Diebe machten sich in der Zeit zwischen 8. und 10. August in einer von acht Einzelgaragen eines Mehrfamilienhauses an einem dort geparkten BMW Alpina Classic 3 zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, montierten die unbekannten Täter vier Felgen inklusive Reifen ab und nahmen sie mit. Der 47-jährige Autobesitzer wohnt im angrenzenden Mehrfamilienhaus. Das Garagentor war lediglich zugezogen. Die Täter bockten den Pkw mittels zweier Wagenheber auf, montierten zunächst die rechten Reifen ab, anschließend montierten sie die auch in der Garage liegenden Winterreifen auf dieser Seite wieder darauf, sodass sie anschließend die linke Seite aufbockten und abmontieren konnten. Die beiden Wagenheber sowie das Werkzeug, das dem Geschädigten gehört und in der Garage lag, ließen die Täter zurück. Die wertvollen Felgen und die Räder haben einen Wert von etwa 5000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (AZ)

BMW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis