Schleuderfahrt endet an Baum - Totalschaden an BMW

Ein mittelschwer verletzter Autofahrer und Totalschaden an einem BMW sind die Bilanz einer Unfallfahrt, die am Mittwoch nahe Fünfstetten an einem Baum endete. Wie die Polizei mitteilt, war ein 61-jähriger Autofahrer gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße DON 20 von Wemding her kommend unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug nach rechts ins Bankett geriet. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Wagen und schleuderte nach links von der Fahrbahn. Dabei prallte der BMW frontal gegen einen Baum. Die Freiwilligen Feuerwehren Wemding und Fünfstetten wurden zur technischen Hilfeleistung alarmiert, um den eingeklemmten Fahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Pkw befand, zu befreien. Dieser wurde vor Ort erst versorgt und dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Der 61-Jährige hatte sich unter anderem eine Beinverletzung und ein Schleudertrauma zugezogen. Am BMW entstand Totalschaden. Die Kreisstraße musste zur Bergung kurzzeitig komplett gesperrt werden. (AZ)

