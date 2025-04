Brand in Kita-Rohbau: Feuerwehren im Einsatz

Durch den möglicherweise fahrlässigen Umgang mit einem Brenner ist bei Arbeiten am Rohbau der Kindertagesstätte St. Marien in Wemding am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Rund 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wemding und Amerbach waren rund drei Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Nach Angaben der Polizei ging um etwa 15.10 Uhr die Meldung von einem Dachstuhlbrand in der Bürgermeister-Epple-Straße ein. 30 Mitglieder der Wemdinger und 15 der Amerbacher Wehr eilten zu dem Grundstück, auf dem gerade die Kita generalsaniert und erweitert wird.

Polizei ermittelt nach dem Brand auf Kita-Baustelle in Wemding gegen einen Arbeiter

Auslöser für den Brand war laut Polizei das Verwenden eines sogenannten Aufschweißbrenners. Mit diesem wurden Asphaltbahnen im Bereich der Holzfaserdämmung verschweißt. Diese entzündete sich in der Folge. Die Feuerwehr musste nach Auskunft des Wemdinger Kommandanten Benedikt Bosch den betroffenen Teil des Daches öffnen, um an die Glutnester zu gelangen: „Das war schon aufwendig.“ Insgesamt sei die Sache aber glimpflich abgegangen. Wäre der Brand nicht vor Feierabend entdeckt worden, hätte der Schaden weit größer werden können.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei liegt dieser bei rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Gesetzeshüter leiteten gegen einen 43-Jährigen, der augenscheinlich für den Brand verantwortlich war, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein. (wwi, AZ)