Brand in Wohnhaus in Harburg: Feuerwehr im Einsatz

In einem Wohnhaus in Harburg ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Das Feuer wurde um etwa 13.50 Uhr entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich eine Person in dem zweistöckigen Gebäude auf. Aus dem Heizungsraum, der sich im Erdgeschoss befindet, drang dichter Qualm. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Harburg und Donauwörth (mit Drehleiter) sowie das Rote Kreuz mit Notarzt, zwei Sankas und Einsatzleiter eilten zu dem Haus in der Stadelhofstraße.

Ursache für den Brand in Harburg dürfte ein technischer Defekt sein

Nach Auskunft der beiden Einsatzleiter Markus Anslinger und Kreisbrandinspektor Alexander Bock war beim Eintreffen der Rettungskräfte niemand mehr in Gefahr. Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz in das Wohnhaus und löschte die Flammen. Ursache für das Feuer dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an der Heizung gewesen sein. Dadurch kam es laut Anslinger zu einem Kabelbrand.

Neben dem Rauch machte sich in und an dem Gebäude auch beißender Gestank breit. Die Feuerwehr belüftete das Haus. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit schwer sagen. Neben der kaputten Heizung dürften einige Räume durch den Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Unklar war zunächst auch, ob das Haus aktuell bewohnbar ist.