Wie sicher sind die Brücken in Münster?

Wie sicher sind die Brücken und Durchlässe im Gemeindegebiet von Münster und wie kann die Gemeinde bei diesem Thema vorbeugend agieren. Dies war unter anderem Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dazu hat man Fachleute der Firma Implenia, mit Hauptsitz in Zürich, eingeladen. „Der Erstkontakt zur Firma kam auf der Fachmesse Kommunale in Nürnberg zustande“, erklärte Bürgermeister Jürgen Raab und ergänzte: „Der Erhalt, die Sanierung und die dauerhafte Nutzung unserer Brücken ist ein wichtiges Thema, dass wir frühzeitig angehen wollen.“

