Auto mit drei Insassen verunglückt bei Buchdorf

Am frühen Sonntagmorgen passierte nahe Buchdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Leute leichte Verletzungen davon trugen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-jähriger Autofahrer gegen 2.30 Uhr in der Baierfelder Straße in Fahrtrichtung Kreisstraße DON 24 unterwegs. An der Kreuzung zur DON 24 übersah er die dortige Einmündung, fuhr geradeaus weiter, lenkte nach rechts und prallte schließlich mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Eine hinten links sitzende 19-jährige Mitfahrerin sowie ein 22-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Blessuren zu. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)