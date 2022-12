Buchdorf

10:00 Uhr

In Buchdorf gibt es einen Bürgerentscheid gegen geplante Solarparks

Plus Eine Unterschriftenaktion in Buchdorf stellt den Beschluss des Gemeinderats für PV-Freiflächen wieder infrage. Am 5. März entscheiden die Bürgerinnen und Bürger.

In Buchdorf regt sich Widerstand gegen den geplanten Solarparks eines Investors. Die Firma Actensys möchte in Buchdorf und Baierfeld auf über 20 Hektar Land Photovoltaikanlagen installieren. Eine Bürgerinitiative will das Vorhaben stoppen. Mehr noch: Sie will, dass in Buchdorf auf landwirtschaftlichen Flächen generell keine Photovoltaikanlagen aufgebaut werden können.

