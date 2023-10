Kindergarten in Buchdorf hat jetzt eine weitere Gruppe

In Buchdorf gelingt es, die Zahl der Plätze in der Kita ohne einen Neubau zu erhöhen. Damit sind aber alle Möglichkeiten ausgereizt.

Nach wie vor ist es für viele Familien wohl ein Traum, sich in Buchdorf niederzulassen. Die Zahl der Zuzüge ist dem Vernehmen nach immer noch hoch. Die Sogwirkung hat aber auch Folgen: Rund 160 Kinder müssen derzeit in in der Kindertagesstätte in Buchdorf betreut werden. Die Einrichtung stieß damit erneut an ihre Grenzen. Bürgermeister Walter Grob ist deshalb "froh, dass wir eine Lösung gefunden haben“.

Weil der Bedarf immer größer geworden sei, habe man im Kindergarten umstrukturiert. Nun wurde eine sechste Kindergartengruppe geschaffen. Der Turnraum wurde in Absprache mit Kita-Leiterin Iris Czesch jetzt in den Kinderhort verlegt. Grob erklärt: „Dadurch haben wir Platz für die neue Gruppe erhalten."

Kita: Noch eine Erweiterung in Buchdorf wäre schwierig

Nun sei man allerdings am endgültig am Anschlag. Steige der Bedarf weiter, sei guter Rat teuer, möglicherweise würde dann nur eine Container-Lösung bleiben. Den Kindergarten in Buchdorf betreibt die Kommune gemeinsam mit der katholischen Kirche.