Buchdorf

Manfred Mecklingers Winterwunderland in Buchdorf

Plus Mit viel Liebe zum Detail und großem Aufwand dekoriert Manfred Mecklinger seinen Garten in Buchdorf. Das Winterwunderland ist bis 6. Januar für Besucher geöffnet.

Von Ilona Schmid

Manch einer würde es als herausragenden Kitsch bezeichnen, was Manfred Mecklinger in seinem Garten in der Buchdorfer Hauptstraße Jahr für Jahr aufbaut. Anderen - vermutlich der Mehrheit - zaubert es ein warmes Lächeln ins Gesicht. Direkt an der Straße hat der Senior ein Winterwunderland geschaffen, dass von Detailliebe und buntem Leuchten nur so strotzt.

