Literarischer Herbst in Donauwörth mit Autoren-Begegnungen

Der November ist traditionell im Buchhaus Greno in Donauwörth ein Monat voller Veranstaltungen. Wenn es draußen ungemütlich wird, lädt Inhaber Nicolas Greno gerne zu behaglichen, spannenden, in jeder Hinsicht interessanten Leseabenden ein. Auch heuer solle es besondere Begegnungen mit Autoren geben, die teilweise auch lokal angesiedelt sind. Hier ist das komplette programm:

- Die Reihe startet am Montag, 4. November, um 19 Uhr mit der gebürtigen Donauwörtherin Nina S. Moineau. Sie liest aus ihrem Roman „Our beautiful Nightmares“ und lädt ihr Publikum ein, in die Abgründe der Seele einzutauchen.

- Am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr berichtet Katrin Seifert über den Umgang mit einem unheilbar an Alzheimer Erkrankten. „Lückenleben“ heißt der Titel des Buches, das um ein Thema geht, das viele betrifft.

- Bestseller-Autor Stefan Ulrich kommt am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr. Er bringt südliches Flair mit, wenn er aus „Isole Belle - ganz Italien in 15 Inselgeschichten“ liest.

- Schon ein wenig weihnachtlich wird es, wenn Weihnachts-Experte Gregor von Kursell am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr zu Gast ist. Er hinterfragt dieses „Fest mit vielen Gesichtern“.

- Und an diese Thema knüpft Nicolas Greno dann selbst auch noch an. Er und sein Team stellen am Sonntag, 24. November, in einer Matinee um 11 Uhr die schönsten Bücher des Jahres vor.

- Am 26. November geht es dann um 19.30 um das Thema Inklusion. Der Diplom-Psychologe Jochen Mack hat das Buch „Zusammen.Vielfalt.Leben!“ verfasst und schildert, wie eine inklusive Gesellschaft gelingen kann.

- Zum Abschluss kommt dann am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr einer junge, aufstrebende Autorin. Ruth-Maria Thomas war heuer nominiert für den Deutschen Buchpreis. Sie bringt ihr Buch mit „Die schönste Version“. Es ist die Geschichte von Hella und Yannick, von der ersten großen Liebe, die alles richtig machen will, bis es kippt. Ein Generationenportrait der Millenials.

- Und auch für 2025 steht bereits ein Termin fest: Am 19. Februar um 19 liest Uwe Wittstock aus „Marseille 1940 - Die große Flucht der Literatur“. (AZ)

info: Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort im Buchhaus Greno (info@greno.de oder telefonisch unter 0906/3377).