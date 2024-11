Bundestagswahl und Fasching: Droht Absage von Veranstaltungen im Donau-Ries?

In den vergangenen Jahren fanden die Bundestagswahlen jeweils im Herbst statt. Die Sommerferien waren da vorbei, große Feste fanden nicht statt. Terminkollisionen gab es so nur selten. Das ändert sich nun. Denn die kommende Bundestagswahl soll am 23. Februar stattfinden. Nur rund eine Woche später ist Rosenmontag. Die Faschingssaison ist also im vollen Gange. Sorgt das für Probleme im südlichen Landkreis?

