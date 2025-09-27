Caritas: Es gibt auch im Donau-Ries-Kreis Armut

„Nichts ist schlimmer als allein gelassen zu werden.“ Die Worte von Caritas-Geschäftsführer Branko Schäpers legen einen Finger in eine gesellschaftliche Wunde: In vielerlei Hinsicht droht Vereinsamung. Egal ob als Mutter oder Vater eines kranken Kindes, als Arbeitsloser, als kranker oder als älterer Mensch - viele bräuchten Hilfe und Unterstützung. Hierauf, so Schäpers, wolle die Caritas im Zuge ihrer Herbstsammlung aufmerksam machen. Die Spenden sollen in vielfältige Dienste und Hilfen der christlichen Organisation fließen.

Schäpers erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der Landkreis Donau-Ries zwar wirtschaftlich stark und bei einer Erwerbslosenzahl zwischen 2,3 und 2,7 Prozent nach wie vor von Vollbeschäftigung zu sprechen sei, dennoch gebe es auch hier Armut. „Die andere Seite der Medaille, das ist die Armut beispielsweise von Menschen mit einer kleinen Rente und von Zugewanderten“, erklärt Schäpers. Auch gebe es inzwischen mehr Alleinerziehende als früher. Alleinerziehend gilt inzwischen durchaus als erhöhtes Armutsrisiko. „Bei Alleinerziehenden ist die Problematik vielfältig“, erklärt der Caritas-Geschäftsführer. Ein Problem sei die nur eingeschränkt verfügbare Zeit für einen Beruf, zudem oft die fehlende Mobilität. „Hier einen Spagat zu schaffen, ist oft kaum machbar“, sagt Schäpers. Im Hinblick auf die Probleme von zugewanderten Menschen fügt Schäpers hinzu: „Wie lange können wir uns eigentlich den Luxus noch leisten, ausländische Berufsabschlüsse nicht oder nur schleppend anzuerkennen?“

Bürokratie als Hemmnis für Integration

Viele Migranten guten Willens, die hier eine Arbeit, ein Auskommen und eine Bleibe finden wollten, würden an der Bürokratie scheitern - zudem seien begrenzte Aufenthaltstitel bei zahlreichen Migranten ein Hinderungsgrund für eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration. „Hier gibt es viele Hebel, wo wir eigentlich ansetzen müssten im Hinblick auf Integration und den Fachkräftemangel.“

Die diesjährige Caritas-Herbstsammlung soll indessen generell Menschen in den unterschiedlichsten Notsituation, unabhängig von der Herkunft, unterstützen - sei es durch die allgemeine Sozialberatung, die Beratung zur Pflege, die Tafeln oder auch durch Angebote gegen Vereinsamung im Alter.

Die Sammlung wird von den katholischen Pfarrgemeinden im Landkreis Donau-Ries vor Ort durchgeführt, entweder durch die Verteilung von Spendenbriefen oder durch Sammler, die von Tür zu Tür gehen. Des Weiteren sind Spenden auch online möglich über die Internetseite des Caritasverbandes www.caritas-donau-ries.de. Die Sammlung findet zwischen dem 28. September und dem 5. Oktober statt.