Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Carlo Acutis: Den neuen Heiligen im Donau-Ries entdecken und seine Botschaft leben

Landkreis Donau-Ries

Ein Heiliger mit Hoodie, Playstation und Internet: Carlo Acutis und sein Bezug in den Landkreis Donau-Ries

Am Sonntag spricht Papst Leo den mit 15 Jahren verstorbenen Carlo Acutis heilig. Auch in unserer Region gibt es Spuren von ihm, der als Influencer Gottes bekannt ist.
Von Adalbert Riehl
    • |
    • |
    • |
    Bischof Bertram Meier setzte 2022 eine Reliquie des seligen Carlo Acutis in den Genderkinger Volksaltar ein.
    Bischof Bertram Meier setzte 2022 eine Reliquie des seligen Carlo Acutis in den Genderkinger Volksaltar ein. Foto: Adalbert Riehl

    Er liebte Fußball, mochte Computerspiele, trug gerne Kapuzenpullis – und ging nie an einer Kirche vorbei, ohne „Jesus einen Besuch abzustatten“. Carlo Acutis war ein ganz normaler Junge aus Mailand – und zugleich tiefgläubiger Katholik, der das Internet nutzte, um den Glauben in die Welt zu tragen. Am kommenden Sonntag spricht Papst Leo XIV. ihn in Rom heilig – und ehrt damit einen Jugendlichen, der als „Influencer Gottes“ gilt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden