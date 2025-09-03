Landkreis Donau-Ries Ein Heiliger mit Hoodie, Playstation und Internet: Carlo Acutis und sein Bezug in den Landkreis Donau-Ries

Am Sonntag spricht Papst Leo den mit 15 Jahren verstorbenen Carlo Acutis heilig. Auch in unserer Region gibt es Spuren von ihm, der als Influencer Gottes bekannt ist.