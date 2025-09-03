Ein Heiliger mit Hoodie, Playstation und Internet: Carlo Acutis und sein Bezug in den Landkreis Donau-Ries

Er liebte Fußball, mochte Computerspiele, trug gerne Kapuzenpullis – und ging nie an einer Kirche vorbei, ohne „Jesus einen Besuch abzustatten“. Carlo Acutis war ein ganz normaler Junge aus Mailand – und zugleich tiefgläubiger Katholik, der das Internet nutzte, um den Glauben in die Welt zu tragen. Am kommenden Sonntag spricht Papst Leo XIV. ihn in Rom heilig – und ehrt damit einen Jugendlichen, der als „Influencer Gottes“ gilt.
