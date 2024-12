Gleiche Chancen beim Wahl-Plakatieren in Donauwörth?

Bald ist es so weit - nein, nicht nur Weihnachten steht vor der Tür, in diesem Jahr ist im Winter auch Wahlkampf angesagt. Sichtbar wird dieser an den allerorts aufgestellten Plakaten. Nun gibt es diese und jene im Wahlvolk: Die einen sehen Wahlplakate als unbedingt notwendige Ausdrucksform der Demokratie, die anderen stören sich an dem über Wochen andauernden Wildwuchs an Konterfeis aus der Politik. In Donauwörth hat man sich eine gewisse Ordnung gegeben. Diese könnte allerdings Bedenken hervorrufen was die Chancengleichheit angeht.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis