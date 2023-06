Daiting

Auf öffentliche Gebäude in Daiting sollen PV-Anlagen

Auf dem Dach des Dorfladens in Daiting soll eine PV-Anlage installiert werden.

Plus Die Gemeinde Daiting will PV-Anlagen auf vier Bauwerken installieren. Auch ein kleiner Solarpark in einem Ortsteil ist Teil des Projekts.

Die Gemeinde Daiting will auf den öffentlichen Gebäuden im Kernort Photovoltaikanlagen installieren. Der Gemeinderat hat sich nun einstimmig für ein Konzept ausgesprochen, das eine Firma erarbeitet hat.

Der Wunsch nach einem solchen Projekt kam laut Bürgermeister Roland Wildfeuer aus den Reihen der Ratsmitglieder. Ins Auge gefasst werden PV-Anlagen auf den Dächern folgender Gebäude: Gemeindehaus, Dorfladen, Schützenheim und Kindergarten. Ziel sei, die jeweiligen Bauwerke mit Elektrizität zu versorgen und den übrigen Strom ins Netz einzuspeisen. Der Zeitpunkt ist Wildfeuer zufolge auch deshalb günstig, weil im Kindergarten die Heizung erneuert werden muss und das Gemeindehaus bislang mit Nachtspeicheröfen beheizt wird, die einen hohen Stromverbrauch haben.

