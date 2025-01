Autounfall im Nebel bei Daiting: Überschlag mit Totalschaden

Großes Glück im Unglück hatte eine junge Autofahrerin am Dienstagabend im dichten Nebel. Wie die Polizei mitteilt, war die 20-Jährige mit ihrem Pkw gegen 21.10 Uhr auf der Kreisstraße DON 24 von Daiting in Richtung Hochfeld unterwegs. Wegen der schlechten Sicht kam der Wagen der Frau alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er hob im Straßengraben ab, überschlug sich in der Luft und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht, wo sich herausstellte, dass sie komplett unverletzt geblieben war. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. (AZ)

