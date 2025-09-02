Basteln, Spielen , Pizza backen

Beim Ferienprogramm des Obst- und Gartenbauvereins Daiting haben 19 Kinder Tontöpfe bemalt. Während diese trockneten ging der Bastelnachmittag weiter. Aus Papierrollen, Wollresten und Tonpapier bastelte jedes Kind ein Insekt. Zum Ausgleich ging es dann auf die Wiese zum Spielen. Beim Dosenwerfen, Seilhüpfen und Stelzenlaufen konnten sich die Kinder austoben. Jetzt wurden noch die Tontöpfe mit Hauswurze bepflanzt. Zum Abschluss gab es selbstgemachte Pizza aus dem Steinofen.

