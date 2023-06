Daiting

Daitinger haben sich entschieden: Sie wollen den Solarpark

Plus Die Mehrheit des Gemeinderats dafür, die Bürgerinitiative dagegen. Nun ist das monatelange Ringen um die Freiflächenphotovoltaik mit einer Abstimmung beendet.

Von Marco Keitel

Das Thema polarisiert in Daiting. Und das seit Monaten, eigentlich sogar seit Jahren. Wie wir berichteten kippten im Februar 2020 Bürgerinnen und Bürger mit knapper Mehrheit (237:217 Stimmen) einige Solarparks, die über das Gebiet der Kommune verteilt an verschiedenen Standorten entstehen hätten sollen. Aber damit verschwand das Thema nicht einfach. Bürgermeister Roland Wildfeuer versuchte es erneut, wollte am Ederhof zwischen Daiting und Buchdorf einen Solarpark mit bis zu 24 Hektar Fläche. Erneut kamen die Pläne nicht überall gut an: Eine Bürgerinitiative (BI) sammelte ausreichend Unterschriften für einen Bürgerentscheid. Nun steht fest: Daiting will den Solarpark.

Mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger haben abgestimmt. Eine deutliche Mehrheit befürwortet den Solarpark. Das Ratsbegehren "für die Freiflächenphotovoltaikanlage" bejahten 278 Daitinger. 167 stimmten mit "Nein". Bei der umgekehrten Fragestellung ergab sich ein ähnliches Bild. Den Entscheid "gegen den Bau" unterstützten 179 Bürger, 249 verneinten.

