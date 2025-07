Feuerwehr Daiting: Erfolgreiche Leistungsprüfung absolviert

Kürzlich traten dreizehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Daiting zur Leistungsprüfung an – und meisterten diese mit Erfolg. Nach intensiver Vorbereitung zeigten sie ihr Können in den Bereichen Löschaufbau, Gerätekunde und Knoten. Geprüft wurde in fünf Leistungsstufen. Alle Teilnehmenden erfüllten die Anforderungen und erhielten ihre verdienten Abzeichen. Die erfolgreichen Teilnehmer im Überblick: Stufe 1 (Bronze): Julian Schmid, Leon Lohmüller, Luca Lohmüller Stufe 2 (Silber): Jan Niklas Jung Stufe 3 (Gold): Laura Mayr, Vanessa Schmidt, Tim Schoder, Daniel Schmid, Lukas Hüttenhofer Stufe 4 (Gold-Blau): Lisa Mayr, Fabian Schmid, Florian Nagl Stufe 5 (Gold-Grün): Peter Hermans Die Prüfung wurde abgenommen von den Schiedsrichtern Kreisbrandmeister Martin Auernhammer, Kreisbrandmeister Adalbert Feurer und Manuel Bader, 1. Kommandant der Feuerwehr Buchdorf. Ein herzlicher Dank geht an das Ausbildungsteam der Feuerwehr Daiting: Armin Mayr (1. Kommandant), Michael Bernrieder (2. Vorsitzender), Martin Späth (2. Kommandant), Tobias Lechner und Walter Schoder. Sie bereiteten die Teilnehmer mit großem Engagement und Fachwissen auf die Prüfung vor.

