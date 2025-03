Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Daiting

Bei der Generalversammlung der Freiwillige Feuerwehr Daiting begrüßte 1. Vorsitzender Martin Braun die Anwesenden, darunter Bürgermeister Roland Wildfeuer und Kreisbrandinspektor Alexander Bock. Besonders erfreut zeigte er sich über die Teilnahme aller 13 Jugendlichen der Jugendwehr, ein Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Im Anschluss berichtete 1. Kommandant Armin Mayr über die Einsätze, Übungen Lehrgänge und die Beschaffungen des vergangenen Jahres. Insgesamt war die Feuerwehr bei neun Einsätzen im Einsatz – ein Jahr, das v. a. durch das verheerende Hochwasser in der Region in Erinnerung bleiben wird. 1. Bürgermeister Wildfeuer und Kreisbrandinspektor Bock lobten in ihren Ansprachen nicht nur die Jugendarbeit, sondern auch den Einsatz der Wehr im Kampf gegen das Hochwasser. Bock hob besonders hervor, dass die Daitinger Wehr nicht nur im eigenen Dorf im Einsatz war, sondern auch in der Gemeinde Heißesheim Hilfe leistete. Wildfeuer appellierte zudem an die Mitglieder, die Feuerwehr beim Bau der neuen Garage für das MTW zu unterstützen. Das Bauprojekt soll größtenteils in Eigenregie realisiert werden. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Josef Mayinger und Wolfgang Späth wurden für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt, während Günter Berner, Georg Bigler, Andreas Braun, Heribert Hosemann, Günter Lomprich, Johann Mayinger, Konrad Ottmann, Anton Roßkopf, Raimund Schoder und Helmut Treffer für 50 Jahre ausgezeichnet wurden. Daneben sprach Mayr allen Helfern beim Hochwasser 2024 für die geleistete Arbeit ein großes Danke aus und übergab ihnen die Fluthelfer-Nadel mit dem entsprechenden Begleitschreiben des Freistaats Bayern. Die Generalversammlung der Feuerwehr Daiting hat gezeigt, dass der Zusammenhalt und das Engagement der Feuerwehrleute die Grundlage für eine sichere Gemeinde bilden. Die vorbildliche Jugendarbeit und der Einsatz im Katastrophenfall unterstreichen die zentrale Rolle der Feuerwehr im kommunalen Leben.

