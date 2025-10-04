Große Geburtstagsfeier des Daitinger Dorfladens

Der Dorfladen Daiting beging seinen zwanzigsten Geburtstag mit einem herrlichen Sommerfest. Die Verantwortlichen und das ganze Dorfladen-Team konnten bei Kaiserwetter zahlreiche Gäste begrüßen. Die Vorstandsvorsitzende Martina Mayinger hieß unter den vielen Anwesenden Pater Vinson ebenso willkommen wie einige Ehemalige sowie Altbürgermeister Johann Roßkopf als „Urvater“ des Daitinger Dorfladens. Die überwältigende Teilnahme am Fest belohne das hohe, oft ehrenamtliche Engagement von Verkäuferinnen, Aufsichtsrat und Vorstand und zeige deutlich die wichtige Rolle des Dorfladens als Zentrum und Lebensmittelpunkt der Gemeinde. Bürgermeister Roland Wildfeuer gab einen Rückblick auf die erfolgreiche Entwicklung des Dorfladens und gratulierte zum gelungenen Fest. Nach Kaffee und Kuchen am Nachmittag im Zelt genossen die Gäste abends allerlei Kulinarisches, bestens unterhalten vom Musikverein Usseltal Daiting. Etwas Besonderes war zudem der Weinstand des Lieferanten Richter und Mohr. Die Jugend hatte großen Spaß in der Hüpfburg sowie bei der Tombola und dem Luftballon-Wettbewerb. Bei bester Stimmung klang das Fest am späten Abend gemütlich aus. Bei anhaltendem Erfolg des Dorfladens wird diese schöne Feier 2030 mit dem „25-Jährigen“ hoffentlich eine Fortsetzung finden.

