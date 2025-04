Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Daiting begrüßte Vorsitzende Gisela Mayinger die Mitglieder und Gäste, besonders Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer und Bürgermeister Roland Wildfeuer. Erfreut berichtete sie, dass der Verein vier neue Mitglieder aufgenommen hat und somit die Mitgliederzahl auf 149 gestiegen ist. Der Tätigkeitsbericht zeigte, dass der Verein wieder das ganze Jahr über aktiv war. Neben verschiedenen Festen gab es einen Vortrag über Rosen mit einem Rosenschnittkurs. Für die Kinder gab es den Wettbewerb "Wer hat die größte Sonnenblume". Es war auch ein Ferienprogramm geplant, dass leider wegen schlechter Witterung abgesagt werden musste. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen. Mit der Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre Arbeit im Vorstand wurde Doris Lettenbauer und Jürgen Ferber geehrt. Für 25 Jahre im Vorstand wurde 1. Vorsitzende Gisela Mayinger mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Seit 1999 engagiert sie sich für den Verein. Am Anfang war sie Schriftführerin, dann Kassiererin. Seit 2012 leitet sie den Verein. Für die Gieserinnen, die den Blumenschmuck im Dorf über den Sommer pflegen gab es zum Dank ein kleines Geschenk. Zum Schluss wurde noch das Jahresprogramm vorgestellt und dann die Versammlung geschlossen.

