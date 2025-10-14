Langjährige Mitglieder aus der Kirchenverwaltung verabschiedet

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes am Vorabend wurden in der Pfarrkirche St. Martin in Daiting sechs Mitglieder aus der Kirchenverwaltung verabschiedet und für ihren langjährigen Einsatz geehrt. Der neu gewählte Kirchenpfleger Ralf Schmid bedankte sich in Anwesenheit des Bürgermeisters Roland Wildfeuer im Namen von Pater Vinson, der Kirchenverwaltung , des Pfarrgemeinderates und der ganzen Pfarrgemeinde für die geleisteten Dienste. Er betonte, dass einem die vielfältigen Aufgaben erst so richtig bewusst werden, wenn man selbst in der Verantwortung steht. Geehrt wurden: Georg Bigler, für 30 Jahre. Walter Jung für 18 Jahre, seit sechs Jahren zusätzlich Kirchenpfleger. Besonders wurde seine strukturierte Arbeitsweise hervorgehoben, mit der er alle anstehenden Aufgaben und Projekte bestens organisiert, delegiert und nun auch für die Übergabe vorbereitet hat. Barbara Löffler war 18 Jahre und Herbert Luderschmid 24 Jahre bei der Kirchenverwaltung (Filialkirchenstiftung in Natterholz). Blasius Meier wurde für sechs Jahre geehrt, Ulrich Riedelsheimer für zwölf Jahre. Als offizielles Zeichen des Dankes wurde jeweils eine Urkunde des Bistums Augsburg und ein kleines Präsent überreicht. Jung erhielt zusätzlich eine Urkunde für das Amt des Kirchenpflegers. Pater Vinson, der seit 1. September 2025 offiziell der neue Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Marxheim/Daiting ist, bedankte sich am Schluss ebenfalls ganz herzlich bei den ausgeschiedenen Kirchenverwaltungsmitgliedern für ihre langjährige verantwortungsvolle Tätigkeit. Die neu gewählte Kirchenverwaltung setzt sich seit der Wahl am 5. April 2025 und der konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2025 aus folgenden ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen: Martin Bigler, Sylvia Bigler, Anne Luderschmid Anne (berufen für die Filialkirchenstiftung in Natterholz), Selina Ottmann, Ralf Schmid.

