Daiting

vor 52 Min.

Weichen für schnelles Internet in Daiting sind gestellt

Plus Die Firma DSL-mobil soll in der Gemeinde Daiting den restlichen Breitband-Ausbau vollziehen. So soll es weitergehen.

In der Gemeinde Daiting sind jetzt die Weichen dafür gestellt, dass flächendeckend schnelles Internet möglich wird. In einer Sitzung des Gemeinderats wurde das Ergebnis des Auswahlverfahrens vorgestellt. Demnach soll sich die Firma DSL-mobil um den Breitband-Ausbau kümmern.

Laut Bürgermeister Roland Wildfeuer können dank des staatlichen Förderprogramms alle Anwesen kostenlosen Glasfasser-Anschluss bekommen, wenn es die Eigentümer wollen. Dies geschieht in Daiting im Bereich nördlich der Ussel sowie in Natterholz und an der Nachermühle. Die übrigen Siedlungen und Ortsteile in der Jura-Gemeinde verfügen bereits über eine Breitband-Anschlussmöglichkeit.

