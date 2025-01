Vorhang zu in Harburg: Theatergruppe sagt Vorstellungen ab

Das neue Jahr hat die Bühne betreten, doch für die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Harburg öffnet sich nicht der Vorhang. Am Wochenende sollten im Straussen-Saal die Scheinwerfer auf die Truppe gerichtet sein. Traditionell locken die Theateraufführungen viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Marktplatz. Doch nun bleibt der Saal dunkel: Alle drei Termine, die geplant waren, müssen abgesagt werden.

„Wir sind sehr traurig über die Absage“, sagt Sabine Rudischer, Souffleuse der Theatergruppe. An die 100 Karten pro Auftritt seien verkauft worden. Insbesondere am Freitag und Samstag sei mit großem Andrang zu rechnen gewesen. Der Grund für die Absage? „Zwei Hauptdarsteller sind leider erkrankt. Sobald die gesamte Besetzung wieder spielfähig ist, suchen wir nach Ersatzterminen“, verspricht Rudischer. Doch das gestalte sich schwierig, denn in der Faschingszeit gebe es viele andere Termine.

Theatergruppe der Feuerwehr Harburg erstattet den Kaufpreis

Für alle Besucher, die bereits Karten gekauft haben, sichert die Gruppe eine Lösung zu: „Die Karten können zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet“, erklärt Rudischer. Die Rückabwicklung erfolgt im Feuerwehrhaus Harburg am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr sowie am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr. Wer keinen der Termine wahrnehmen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter Telefon 09080/923510 zu melden. Die Theatergruppe hofft derweil auf baldige Genesung der Darsteller und eine rasche Rückkehr ins Rampenlicht.