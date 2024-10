Das ist beim Martinimarkt in Wemding geboten

Viel Programm gibt es auf dem Martinimarkt in Wemding. Dieser findet am Sonntag, den 3. November, statt. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Themas Herbst. Es gibt verschiedene Aktionen. Auch die Geschäfte haben sich wieder einige Angebote einfallen lassen.

Mit einer eigenen „Martini-Speisekarte“ wollen Wemdinger Wirte Leckeres aus der Herbstküche darbieten. Dafür gibt es eigens eine „Martini-Speisekarte“. Für Kinder gibt es ein besonderes Schmankerl: Bei der Aktion „Hol die Gans“ erhalten Kinder am Martinimarkt in der Bäckerei Weißgerber unweit des Marktplatzes eine gebackene Martinsgans. Außerdem können sich die Kleinen auf die Suche nach dekorierten Gänsen in den Schaufenstern der Stadt machen.

Marktkino und Wanderung beim Martinimarkt in Wemding

Wer eine kleine Pause vom Marktgeschehen einlegen möchte und ein Ziel für die Familie sucht, den lädt der Gewerbeverband Wemding zum „Marktkino“ ein. Um 14 Uhr und um 15.30 Uhr wird jeweils der Film „Rubble & Crew: Das große Kinoabenteuer“ gezeigt. Tickets zum Preis von fünf Euro pro Person gibt es im Online-Vorverkauf unter www.kino-wemding.de oder am Marktsonntag direkt vor Ort. Kinder unter sieben Jahren benötigen eine Begleitperson.

Wer bereits morgens in Wemding unterwegs sein möchte, der kann sich ab 9.30 Uhr beim „Martini-Walk“ mit Geopark und Stadtführer Karl-Heinz John auf einen herbstlichen Spaziergang „auf den Spuren des Meteoriten“ machen.. Die Tour startet in der Geoparkinfostelle und führt über die Platte zur Wallfahrtsbasilika. Für den ca. 5,5 km langen Spaziergang ist gutes Schuhwerk empfohlen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Mailadresse john.kh97@gmail.com oder Tel. 0151/28830018.

Großes Karussell auf dem Marktplatz in Wemding

Der Markt wird wieder über ein vergrößertes Warenangebot mit verschiedenen Marktfieranten in den Altstadtstraßen verfügen. Kinder können sich auf ein großes Karussell auf dem historischen Marktplatz freuen. Die lokalen Geschäfte öffnen ab 12.30 Uhr. Der Krammarkt in der Altstadt ist bereits ab 9 Uhr geöffnet. Vielleicht wird ja der ein oder andere auch für Weihnachten fündig - die Herbstzeit wird schließlich schnell von der Adventszeit abgelöst. (AZ)