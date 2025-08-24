Schwerverletzte und Tote: Das sind die kritischsten Stellen für Fahrradunfälle im Landkreis Donau-Ries

Zwei Räder, viele gute Gründe: Das Fahrrad ist auf der Überholspur. Was früher oft als Freizeitspaß am Sonntagnachmittag galt, rollt heute selbstbewusst durch den alltäglichen Verkehr in die Arbeit und zum Einkaufen. Immer mehr Menschen tauschen Stoßstange gegen Speichen und entdecken den Charme dieser Mobilität. Mal ist es der Wunsch nach einem kleineren CO₂-Fußabdruck, mal der Traum von mehr Bewegung – oft auch beides. E-Bikes erleichtern zudem das Strampeln und so wird die tägliche Tour zur kleinen Auszeit auf zwei Rädern.
Landkreis Donau-Ries
