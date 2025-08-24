Landkreis Donau-Ries Schwerverletzte und Tote: Das sind die kritischsten Stellen für Fahrradunfälle im Landkreis Donau-Ries

Fahrradunfälle im Donau-Ries-Kreis nehmen zu, da immer mehr Menschen auf das Rad setzen. Eine Analyse zeigt, wo statistisch gesehen am meisten passiert.