Der Herbst zeigt sich in Riedlingen in den schönsten Farben

Herbststimmung am Riedlinger Baggersee: Wenn sich der Nebel erst einmal verzogen hat an Donau und Wörnitz, dann herrschte hier zuletzt ein regelrechter "Indian Summer" – buntes Herbstlaub zaubert durch leuchtende, kräftige Farben eine harmonisch stimmungsvolle Atmosphäre, die unser Leserfotograf Rudi Brix aus Donauwörth mit seiner Kamera eingefangen hat. Mit dem Sommer scheint es aber nun vorbei – die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen spürbar herbstlich werden in der Region rund um Donauwörth.