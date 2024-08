Monheimer Bürgermeister weist Kritik an seiner Person zurück

DZ: Herr Pfefferer, welche wichtigen Projekte und Vorhaben wurden aus Ihrer Sicht in Monheim in den vier Jahren der aktuellen Wahlperiode umgesetzt oder angestoßen?

GÜNTHER PFEFFERER: Mit meinem klaren Ziel, unsere Stadt weiterzuentwickeln und in eine gute Zukunft zu führen, konnten seit 2020 – auch aufgrund passender finanzieller Rahmenbedingungen – zahlreiche Projekte verwirklicht werden. Zu nennen ist hier etwa die Errichtung und Inbetriebnahme der neuen städtischen Kindertagesstätte mit Außenbereich, die Verbindungsleitung der zwei neuen Trinkwasser-Hochbehälter, die Sanierung und der Ausbau der „Alten Schule“ in Rehau zum Dorfzentrum, der Anschluss Flotzheims an die Kläranlage Monheim oder den Ausbau der Breitbandversorgung. In Sachen Freizeit haben wir eine Pumptrack-Anlage errichtet, ein Kleinspielfeld beim FC Weilheim/Rehau gebaut, das Dach unseres Jurabads saniert und auch den Trainingsplatz am „Mandele“ in Ordnung gebracht. Hinzu kamen weitere Straßen- und Erschließungsarbeiten. Im Rathaus wurden die Zeiterfassung sowie ein Ratsinformationssystem eingeführt.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günther Pfefferer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis